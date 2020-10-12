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" شجرة " تخفي إشارة المرور بأحد أحياء الرياض

Time منذ 37 دقيقة
Views 1539
" شجرة " تخفي إشارة المرور بأحد أحياء الرياض

الرياض (صدى):
وثق أحد أهالي حي المنصورة في الرياض، صورة أظهرت تسبب شجرة في إخفاء إشارة المرور الضوئية.

وطالب أهالي الحي الجهات المعنية بالتدخل وإظهار الإشارة الضوئية لتفادي وقوع الحوادث المرورية.

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
زوجتك نفسي نظام أمريكي والدخلة خلف أقرب شجرة طيب أيها المحامي المحترف!!! ماذا حين يطلقها من زوجته أو مكنته من نفسها دون ولي أمرها هل باقي لها وجه أو قبول عند أسرتها بعد ذلك أم أن مصيرها التشرد والضياع اجيب يا كبتن
R
اتعب وانا اقول عظّمه مررره اندمجت 😍😍😍
R
اتعب وانا اقول عظّمه مررره اندمجت 😍😍😍
R
اتعب وانا اقول عظّمه مررره اندمجت 😍😍😍
R
اتعب وانا اقول عظّمه مررره اندمجت 😍😍😍

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