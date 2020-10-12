استياء بين طلاب دار العلوم ومطالب بإجراء اختباراتهم في أماكن مفتوحة

الرياض (صدى):
سادت حالة من الاستياء بين طلاب جامعة دار العلوم بسبب إجراء اختباراتهم حضورياً داخل الجامعة، ما يشكل خطرا على صحتهم في ظل انتشار فيروس كورونا.
وأكد الطلاب أن أن الصالات التي يادون فيها الاختبارات مغلقة، وطالبوا بإجراء اختباراتهم في أماكن مفتوحة او الاختبار عن بعد
ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاق تحت عنوان "دار العلوم اختبار عن بعد مطلب"، مطالبين بالحفاظ على مجهودات الدولة في مكافحة كورونا وإجراء الاختبار عن بعد.
وقال أحد المغردين تعليقا على الهاشتاق: "تكفون نريذ الإختبارات عن بعد صحتنا أهم من كل شيء والصالة الرياضية مغلقة الله لا يقدر لو احد مصاب ممكن الي في الصالة كلهم ينصابون على اقل خلونا نختبر بمكان مفتوح فيه تهويه هذي كورونا مافيها لعب".
وتابع مغرد آخر : "الاختبارات عن بعدمطلب في التخصصات النظريه حفاظا على النفس والأهل ومجهود الدولة".
وأضاف مغرد:" ترى صحة الانسان أغلى من أي شيء وتوقعنا جامعتنا تكون أحرص على صحتنا من حرصها على الاختبارات".