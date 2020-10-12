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حقوق الإنسان: الجهل بحق المرأة من أسباب البلاغات الكيدية ضدها " فيديو "

Time منذ 9 دقائق
Views 1318
حقوق الإنسان: الجهل بحق المرأة من أسباب البلاغات الكيدية ضدها " فيديو "

عادل الحربي (صدى):
كشفت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هند الخليفة عن سبب تقديم أولياء الأمور بلاغات كيدية ضد الفتيات.

وأشارت الخليفة خلال مداخلة هاتفية بقناة العربية إلى الأسباب وهي الجهل بحق المرأة والفتاة وصعوبة الانتقال إلى أساليب تتوافق مع التغير وعدم إنشاء الحوار داخل الأسرة.

وشددت الخليفة على ضرورة تغيير بعض المفاهيم التي من خلالها نستطيع المحافظة على المجتمع بقيمه وفي نفس الوقت نواكب التغييرات والظروف التي استحدثتها الظروف الحالية ومحاولة المقاربة بين وجهات النظر، لافتة:" كثير من  الأعراف هي أعراف وليست قيم مرتبطة بالدين ولكنها عُرف اعتادت عليه الأسرة ".

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب يافلوه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب يافلوه
واضح*** وصريح***
راح فيها الطلي ولد الطلي،من هالحيوان إبن الحيوان..
واضح*** وصريح***
سقط السمرمد في شر أعملهم،وتلقوا علقه ليس من السهل تناسيها..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يسعدك ياسعد ويجزاك خير الجزاء ويشفيك ويعافيك

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