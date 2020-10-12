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محامي: "يحق للأيم تزويج نفسها".. ومستشار شرعي يرد "فيديو"

Time منذ ساعة
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محامي: "يحق للأيم تزويج نفسها".. ومستشار شرعي يرد "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
قال المحامي وعضو النيابة السابق، وعضو النيابة السابق، نايف آل منسي، أن المرأة لها كامل الأهلية لإبرام كل العقود، ومن بينها أنها تملك تزويج نفسها.

وأوضح آل منسي في تصريحات تلفزيونية، لبرنامج "ياهلا" أنه في الشرع يحق للأيم أن تزوج نفسها، والمقصود بالأيم هي المرأة التي لا زوج لها.

وأضاف أن الرافضين لعقد المرأة نكاحها بنفسها لا تفي قوة في أن تهز الأصل، وهو حديث الرسول صلوات الله عليه وسلم" لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، وفي حديث آخر : الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا.

 

ومن جانبه قال المستشار الشرعي الدكتور سليمان العجلان ، أن الحديث ليس دليلا على ذلك، ومعناه: أن لها أن تقبل الزوج أو ترفضه، وتظل لوليها عقدة النكاح.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب يافلوه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب يافلوه
واضح*** وصريح***
راح فيها الطلي ولد الطلي،من هالحيوان إبن الحيوان..
واضح*** وصريح***
سقط السمرمد في شر أعملهم،وتلقوا علقه ليس من السهل تناسيها..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يسعدك ياسعد ويجزاك خير الجزاء ويشفيك ويعافيك

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