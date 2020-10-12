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" هدف " يودع 102 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من "دعم التوظيف" عن شهر سبتمبر

Time منذ 18 دقيقة
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" هدف " يودع 102 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من "دعم التوظيف" عن شهر سبتمبر

الرياض (صدى):
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " 102 مليون ريال في الحسابات البنكية للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف عن شهر سبتمبر الماضي ، كما يجري العمل على إيداع الدعم للمنشآت المستفيدة من الأثر الرجعي لشهر أكتوبر 2019.

وكان الصندوق قد أطلق حملة توظيف تتضمن 4 تحسينات جديدة على البرنامج ، بهدف زيادة أعداد مستفيدي البرنامج من أبناء وبنات الوطن ، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل ، وكذلك تمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها ، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية المؤثرة عليهم.

وتشمل التحسينات ، خفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم من 4 آلاف ريال إلى 3200 ريال ، واحتساب دعم إضافي بنسبة 10% للأنشطة المتأثرة ، وكذلك احتساب دعم إضافي بنسبة 10% لعدة مهن مستهدفة أخرى ، بالإضافة إلى شمول الموظفين الذين وظفوا من 1 يوليو 2019 في البرنامج ، على أن يبدأ صرف الدعم لهم من تاريخ تسجيلهم في البرنامج.

ويدعم برنامج " دعم التوظيف " أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص ، بنسبة تبدأ من %30 وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين ، على ألا يتجاوز راتب الموظف المدعوم 15 ألف ريال.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم %50 من الأجر الشهري للموظف ، أو 3000 ريال ، أيهما أقل.

وجدد الصندوق دعوته لكافة منشآت القطاع الخاص للتسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج ، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://taqat.sa ، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد ، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم ، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات ، ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب يافلوه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب يافلوه
واضح*** وصريح***
راح فيها الطلي ولد الطلي،من هالحيوان إبن الحيوان..
واضح*** وصريح***
سقط السمرمد في شر أعملهم،وتلقوا علقه ليس من السهل تناسيها..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يسعدك ياسعد ويجزاك خير الجزاء ويشفيك ويعافيك

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