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«خربين» يصل إلى الرياض و«الدوسري» يخضع لجلسة علاجية

Time منذ ساعة
Views 2058
«خربين» يصل إلى الرياض و«الدوسري» يخضع لجلسة علاجية

طلال الغامدي (صدى):
أنهى اللاعب السوري عمر خربين مشاركته مع منتخب بلده ، ووصل إلى الرياض اليوم الأثنين.

ومن المرتقب أن يشارك المهاجم السوري في تدريبات الفريق الأزرق استعداداً لانطلاقة الدوري السعودي للمحترفين خلال اليومين المقبلين.

وعلى جانب أخر بدأ الهلال مرانه اليوم بتدريبات الجري حول الملعب، قبل أن يقسم الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق، اللاعبين إلى مجموعتين.

وأدت كل منهما مجموعة تدريبات لياقية وبدنية، إضافة إلى تطبيق عدداً من الجمل فنية وتكتيكية.

وخضع ناصر الدوسري لاعب الفريق، لجلسة علاجية في مقر النادي، وتدريبات بدنية ولياقية، بعد استبعاده من معسكر الأخضر الأولمبي.

 

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب يافلوه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب يافلوه
واضح*** وصريح***
راح فيها الطلي ولد الطلي،من هالحيوان إبن الحيوان..
واضح*** وصريح***
سقط السمرمد في شر أعملهم،وتلقوا علقه ليس من السهل تناسيها..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يسعدك ياسعد ويجزاك خير الجزاء ويشفيك ويعافيك

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