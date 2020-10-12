الدولي حسن الراهب يعتزل ويكشف عن وجهته القادمة

ماجد محمد (صدى):
أعلن لاعب فريق النصر والشباب السابق حسن الراهب ، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة دامت 18 عاما، والاتجاه للعمل في المجال الإداري الرياضي بالفترة المقبلة.
وقال الراهب عبر حسابه "تويتر" مساء اليوم الإثنين: "السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.. الحمد لله من قبل ومن بعد، بعد مسيرة دامت 18 عاما أعلن للجمهور الكريم وللمحبين اعتزالي كرة القدم كلاعب"
واستكمل: "شكرا لجمهور الشمس الوفي فكلمات الشكر لا تفيكم حقكم، فقد كنتم السند لي والرقم الصعب لنادي النصر وأتمنى لكم مزيد من البطولات والإنجازات.. وشكر خاص للأمير فيصل بن تركي وإدارته على ما قدموه من وقفات معي بشكل خاص".
واختتم حديثه:"مرحلة انتهت بكل ما فيها، وتبدأ مرحلة جديدة وسيكون الاتجاه بإذن الله تعالى إلى مجال الإدارة الرياضية".