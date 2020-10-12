حارس مدرسة بجازان يُضحي بنفسه لإنقاذ 6 معلمات من موت محقق " فيديو "

جازان (صدى):
ضرب حارس مدرسة الابتدائية الأولى للبنات في جازان سعد ربيع أروع الأمثلة في التفاني بالعمل بعد إخماده حريق لإنقاذ المعلمات، قائلا:" أنقذت 6 معلمات من الطاقم الإداري ".
وقال سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الراصد ":" توضأت وأغلقت الغرفة وتوجهت إلى المسجد للصلاة وفي الركعة الأخيرة جاء الأولاد وطلبوا مفتاح الغرفة وأبلغوني بوجود حريق في الغرفة ".
وأضاف سعد:" فتحت الغرفة وسحبت الكرسي الذي شب به الحريق لأن بجانبه خزان كهرباء ثم فصلت الأفياش وخزان الكهرباء ولم أشعر بيدي إلا بعد إخماد الحريق "، لافتا إلى إجراء عملية تجميل في اليد اليمنى.
ومن جهته، أوضح مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم محمد أبو هادي أن سعد ربيع بطل ولم يقصر "، لافتا:" ما قام به سعد يدلل على أن يستشعر بالمسؤلية ".
وأشار أبوهادي:" نحن نقدر هذا العمل النبيل وسنكرمه بعد خروجه من المستشفى ".