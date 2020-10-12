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" الجوازات " توضح عقوبات التجمعات العمالية

Time منذ ساعة
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" الجوازات " توضح عقوبات التجمعات العمالية

الرياض (صدى):
أوضحت الإدارة العامة للجوازات، اليوم الاثنين، عقوبة التجمعات العمالية، داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع يتكون من ٥ اشخاص فأكثر في حيز واحد.

وأشارت الجوازات إلى أن المرة الأولى للمخالفة: 50.000 ريال على المنشأة أو المسؤول، وعلى الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك 5000 ريال.

 

وأكدت أن في المرة الثانية للمخالفة تكون العقوبة 100.000 ريال على المنشأة أو المسؤول، وعلى الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك 10.000ريال.

وفي المرة الثالثة تكون العقوبة مضاعفة العقوبة على المسؤول وإحالته للنيابة العامة، ويحال الحضور والمتسبب لذلك للنيابة العامة.

وأضافت : إنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية تغلق 6 أشهر.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب يافلوه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب يافلوه
واضح*** وصريح***
راح فيها الطلي ولد الطلي،من هالحيوان إبن الحيوان..
واضح*** وصريح***
سقط السمرمد في شر أعملهم،وتلقوا علقه ليس من السهل تناسيها..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يسعدك ياسعد ويجزاك خير الجزاء ويشفيك ويعافيك

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