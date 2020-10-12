شاهد.. " المواصفات " توضح كيفية تجنب انفجار السخانات 

علي القحطاني (صدى):
كشفت هيئة المواصفات والمقاييس عن خطوات لتجنب انفجار السخانات، ويأتي ذلك في ظل انتشار حوادث سخانات الغاز والكهرباء المتكررة.
وأشارت هيئة المواصفات والمقاييس في فيديو توضيحي إلى ضرورة التأكد من تركيب سلك التأريض وتركيب صمامات الأمان.
ومن ضمن الأسباب الشائعة لوقوع حادث انفجار السخانات في المنازل هي عدم فصل المنظم الحراري " الثرموستات " عند الوصول للدرجة الموصى بها، بالإضافة إلى سماكة أسطوانة الخزان أقل من المطلوب؛ ما يزيد من ضغط البخار داخل السخان، وتعطل صمام الأمان نتيجة الأملاح المترسبة، وكذلك حدوث تسرب الماء بسبب تآكل وصدأ في الهيكل أو ضعف بنقاط اللحام.