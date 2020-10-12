الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. " المواصفات " توضح كيفية تجنب انفجار السخانات 

Time منذ 34 دقيقة
Views 1548
Comment 1
شاهد.. " المواصفات " توضح كيفية تجنب انفجار السخانات 

علي القحطاني (صدى):
كشفت هيئة المواصفات والمقاييس عن خطوات لتجنب انفجار السخانات، ويأتي ذلك في ظل انتشار حوادث  سخانات الغاز والكهرباء المتكررة.

وأشارت هيئة المواصفات والمقاييس في فيديو توضيحي إلى ضرورة التأكد من تركيب سلك التأريض وتركيب صمامات الأمان.

ومن ضمن الأسباب الشائعة لوقوع حادث انفجار السخانات في المنازل هي عدم فصل المنظم الحراري " الثرموستات " عند الوصول للدرجة الموصى بها، بالإضافة إلى سماكة أسطوانة الخزان أقل من المطلوب؛ ما يزيد من ضغط البخار داخل السخان، وتعطل صمام الأمان نتيجة الأملاح المترسبة، وكذلك حدوث تسرب الماء بسبب تآكل وصدأ في الهيكل أو ضعف بنقاط اللحام.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

أخر الأخبار

شقيقتين مغربيتين يحتفلون بزفافهم بنفس اليوم
شقيقتين مغربيتين يحتفلون بزفافهم بنفس اليوم
Time منذ 18 دقيقة Views 250
بيبي عبدالمحسن وتجربة العزف على الكمان
بيبي عبدالمحسن وتجربة العزف على الكمان
Time منذ 19 دقيقة Views 218
ضاعت هيبة الشرطي
ضاعت هيبة الشرطي
Time منذ 20 دقيقة Views 223
الدولي حسن الراهب يعتزل ويكشف عن وجهته القادمة
الدولي حسن الراهب يعتزل ويكشف عن وجهته القادمة
Time منذ 21 دقيقة Views 1635
شاهد.. " المواصفات " توضح كيفية تجنب انفجار السخانات 
شاهد.. " المواصفات " توضح كيفية تجنب انفجار السخانات 
Time منذ 34 دقيقة Views 1548
بالصور.. الأهلي يتعاقد رسميًا مع إدريس فتوحي
بالصور.. الأهلي يتعاقد رسميًا مع إدريس فتوحي
Time منذ 39 دقيقة Views 1491
شاهد.. مراحل تطور مشروع إسكان منسوبي الحرس الوطني من العسكريين بالرياض
شاهد.. مراحل تطور مشروع إسكان منسوبي الحرس الوطني من العسكريين بالرياض
Time منذ 49 دقيقة Views 1626
ارتفاع ضغط الدم يتسبب في التهاب اللثة
ارتفاع ضغط الدم يتسبب في التهاب اللثة
Time منذ 51 دقيقة Views 1239
بالفيديو.. مقاول يكشف تفاصيل رفضه رشوة بـ300 مليون وسبب رفضه مكافأة "نزاهة"
بالفيديو.. مقاول يكشف تفاصيل رفضه رشوة بـ300 مليون وسبب رفضه مكافأة "نزاهة"
Time منذ 59 دقيقة Views 2383
شاهد.. شاب ينقذ رضيع قبل اختطافه من حضن والدته
شاهد.. شاب ينقذ رضيع قبل اختطافه من حضن والدته
Time منذ ساعة Views 929