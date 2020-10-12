بالفيديو.. عضو شورى سابق: الشهادات الوهمية آفة بالقطاع الخاص

علي القحطاني (صدى):
روى عضو مجلس الشورى السابق الدكتور موافق الرويلي، تجربته في الكشف عن الشهادات الوهمية والجامعات التي تصدرها، بالمملكة والمنطقة العربية بأثرها مشيرا إلى أن القطاع الخاص به عدد كبير من حاملي هذة الشهادات لكن الحكومة نظيفة منها.
وقال الرويلي، في لقاء تلفزيوني أنه دخل في قضايا كثيرة ، للكشف عن الجامعات التي تصدرها ، ومن الذي حصل عليها ، موضحا أنها كانت جزء من مشروع ، قدم لمجلس الشورى قبل 5 سنوات، بهدف إيجاد قانون لحماية البلد من الشهادات الوهمية.
وأوضح الرويلي أنه خلال عمله كمدير للتعيينات ببنك الرياض كان يمر عليه بعض هذة النوعية من الشهادات، وكان يطلب من المتقدم اعتمادها من وزارة التعليم العالي فلا يعود.
وبين الويلي أن الحكومة نظيفة إلى درجة كبيرة من هذة الشهادات ، لكن الآفة في القطاع الخاص، وأن هناك شركات كبيرة بها حاصلين على شهادات مزيفة.