غضب من قرار جامعة الإمام بجعل الاختبارات حضوريًا

الدمام (صدى):
أثار قرار جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، بإجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول حضوريًا، الغضب بين الطلاب، إذ أكدوا أن الجامعة تُخاطر بصحتهم.
ودشّن الطلاب وسم "الإمام تخاطر بصحة الطلاب"، للتعبير عن رفضهم للقرار، مشيرين إلى أن هناك طلاب يُعانون من أمراض مزمنة والخطر عليهم أقوى، كما أن الاختلاط سيكون له تأثير سلبي على صحة الجميع.
وقال أحد المغردين: " نبي الاختبارات عن بعد للأسف حضرنا ولا فيه أي احترازات ما فيه قياس الحرارة وبعض من زملائي في الشعب الثانية أرسلي أن طالب معهم في القاعة فحص وطلع مصاب الله يستر اذا ماخلوها عن بعد بنشوف عدد الإصابات في تزايد".
وكانت الجامعة قد أقرت، عددًا من الضوابط والاحترازات الصحية التي يجب تطبيقها خلال إجراء الاختبارات الفصلية الحضورية للطلبة، للوقاية من خطر عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، باستثناء مواد الإعداد العام التي ستجرى عن بعد، استمرارًا لما كان متبعًا بشأنها في الفصول الماضية قبل الجائحة.
وحددت الجامعة عددًا من الضوابط والاحترازات أبرزها الحرص على تحميل التطبيقات التي أوصت بها وزارة الصحة وهي توكلنا، وتباعد، وصحتي، وتطمن، على الجوال قبل دخول الاختبار، وإحضار المستلزمات والأدوات الخاصة بالاختبار من أقلام، وآلة حاسبة وغيرها، حيث لن يسمح بتبادل هذه الأدوات مع الآخرين، وكذلك عدم إحضار الكتب والمذكرات إلى مباني الجامعة لتفادي انتقال العدوى، وضرورة قياس درجة الحرارة قبل الدخول الى مقر الجامعة والكلية.