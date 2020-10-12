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نصائح لتجنب الوقوع في الاحتيال المالي (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1647
نصائح لتجنب الوقوع في الاحتيال المالي (فيديو)

الرياض (صدى):
أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن الاحتيال يعد أحد ابرز التحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات التجارية والمالية على حدٍ سواء، باعتبار أن الاحتيال المالي لا يفرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

وأشارت البنوك إلى ضرورة عدم التهاون في المحافظة على المعلومات الشخصية والبيانات البنكية والكشف عنها للآخرين من غير المخولين للحصول عليها.

كما أكدت على ضرورة المحافظة على الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات البنكية وعدم إفشائها للآخرين، واستخدام أرقام سرية للبطاقات البنكية عشوائية وغير متسلسلة أو مكررة.

وأضافت أنه يجب أضًا التأكد من موثوقية ومصداقية مواقع التسوق الإلكتروني وأنها آمنة معلوماتياً، وتجاهل الرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر وحذفها على الفور من الجوال والبريد الإلكتروني.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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