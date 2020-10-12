ضريبة التصرفات العقارية تشمل عقود الانتفاع طويلة الأمد

علي القحطاني (صدى):
أوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، أن ضريبة التصرفات العقارية تشل عقود الانتفاع طويلة الأمد والتي تزيد مدتها عن 50 عاما، مشيرا إلى أنها ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% من قيمة العقار المراد بيعه أو نقل حيازته، مهما كانت حالته أو شكله.
وأكد الحربي خلال ورشة بعنوان "ضريبة التصرفات العقارية" والتي نظمتها غرفة الأحساء بالتعاون الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس "الاحد" بمقرها بالهفوف، على دور الضريبة في تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم وتحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري
واستعرض المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل الحالات المستثناة من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، ومنها "التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة،...."