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ضريبة التصرفات العقارية تشمل عقود الانتفاع طويلة الأمد

Time منذ 25 دقيقة
Views 1362
ضريبة التصرفات العقارية تشمل عقود الانتفاع طويلة الأمد

علي القحطاني (صدى):
أوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، أن ضريبة التصرفات العقارية تشل عقود الانتفاع طويلة الأمد والتي تزيد مدتها عن 50 عاما، مشيرا إلى أنها ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% من قيمة العقار المراد بيعه أو نقل حيازته، مهما كانت حالته أو شكله.

وأكد الحربي خلال ورشة بعنوان "ضريبة التصرفات العقارية" والتي نظمتها غرفة الأحساء بالتعاون الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس "الاحد" بمقرها بالهفوف، على دور الضريبة في تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم وتحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري

واستعرض المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل الحالات المستثناة من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، ومنها "التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة،...."

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
افسدتوا البر والبحر والفضاء .. قبحكم الله ..
الداهيه
صدق الرسول الكريم... جمعنا الله به عند الحوض المورد... كأنها تدفع....؟ اي شعر الصحابه وهم يرونها بأن هناك من يدفعها ويجبرها على حركاتها..وهذا يحدث لأن الشيطان متلبس جسدها ويتحكم بحركات اطرافه...
الداهيه
صدق الرسول الكريم... جمعنا الله به عند الحوض المورد... كأنها تدفع....؟ اي شعر الصحابه وهم يرونها بأن هناك من يدفعها ويجبرها على حركاتها..وهذا يحدث لأن الشيطان متلبس جسدها ويتحكم بحركات اطرافه...
السامـــــــر
شكلها ركبه
نجاة محمد
ربنا يعينك و تاخد حقك بأذن الله

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