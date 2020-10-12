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بالفيديو.. هشام سعيد يوضح خطوات مابعد استخراج التصريح الإلكتروني من خلال " اعتمرنا " 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. هشام سعيد يوضح خطوات مابعد استخراج التصريح الإلكتروني من خلال " اعتمرنا " 

علي القحطاني (صدى):
كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام سعيد عن خطوات ما بعد استخراج التصريح الإلكتروني من خلال تطبيق " اعتمرنا ".

وأضاف سعيد خلال حواره عبر برنامج " تم ":" قامت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الداخلية ووزارة الصحة بإنشاء 5 مراكز لتجميع ونقل المعتمرين ".

وأشار سعيد إلى أن مراكز تجميع ونقل المعتمرين يكون  فيها نقاط فحص أولية للفحص الحراري والمعاينة البصرية، مبينا أن المعتمرين بعد التأكد من تصاريحهم يتم تفويجهم بمرافقة قائد صحي من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام لمراقبة مجموعة المعتمرين أثناء أدائهم المناسك.

وأوضح أن القائد الصحي يتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي ولبس الكمامات، لافتا إلى وجود مركز تجمع لتطبيق الإجراءات يقوم بكشف أولي بالإضافة للكشف الثانوي على مداخل الحرم المكي الشريف.

وأشار إلى وضع مسارات من نقطة التجمع للمعتمرين امتدادا لدخول الحرم لأداء مناسك الطواف وأداء صلاة السنة بعد الموافقة إلى المسعى ثم إلى الخروج من الحرم بالإضافة إلى تواجد الكوادر البشرية لضمان التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
افسدتوا البر والبحر والفضاء .. قبحكم الله ..
الداهيه
صدق الرسول الكريم... جمعنا الله به عند الحوض المورد... كأنها تدفع....؟ اي شعر الصحابه وهم يرونها بأن هناك من يدفعها ويجبرها على حركاتها..وهذا يحدث لأن الشيطان متلبس جسدها ويتحكم بحركات اطرافه...
الداهيه
صدق الرسول الكريم... جمعنا الله به عند الحوض المورد... كأنها تدفع....؟ اي شعر الصحابه وهم يرونها بأن هناك من يدفعها ويجبرها على حركاتها..وهذا يحدث لأن الشيطان متلبس جسدها ويتحكم بحركات اطرافه...
السامـــــــر
شكلها ركبه
نجاة محمد
ربنا يعينك و تاخد حقك بأذن الله

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