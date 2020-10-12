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أمير عسير يوجه بإعادة تشكيل لجنة الرقية الشرعية بعد إيقاف 15 راقيًا

Time منذ 24 دقيقة
Views 1474
أمير عسير يوجه بإعادة تشكيل لجنة الرقية الشرعية بعد إيقاف 15 راقيًا

أبها (صدى):
وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بإعادة تشكيل اللجنة المركزية للرقية الشرعية والطب الشعبي بإمارة المنطقة، بعد رصد عددا من التجاوزات صدر على إثرها إيقاف 15 راقيا بالمنطقة، وأخذ التعهدات على آخرين بتلافي الملاحظات مستقبلا.

ومن جانبه شدد رئيس اللجنة المركزية للرقية الشرعية والطب الشعبي بعسير الدكتور حجر بن سالم العماري على الإلتزام بضوابط الرقية الشرعية الواردة في الأوامر السامية الكريمة والتي تتكون من سبعة ضوابط يجب الإلتزام بها والمتمثلة في منع غير السعوديين من مزاولة الرقية والطب الشعبي، ومنع كل من يثبت تعاملهم بالسحر والشعوذة والكهانة وإحالتهم للقضاء، بالإضافة إلى تلافي أي أذى ينتج عن الرقية، ومنع الإعلانات الخاصة بالرقاة، إلى جانب شرط مرافقة أحد محارم الراقي له عند رقية النساء وعدم لمسهن مهما دعت الحاجة، وحفظ القرآن وتوفر الصلاح في مزاول المهنة، وأن يكون الراقي سليمة من أي مرض معي.

وأكد العماري أن اللجنة ستقوم بالمتابعة المستمرة للرقاة في المنطقة والعرض السمو الأمير تركي بن طلال - حفظه الله- بالتجاوزات المرصودة، مبينا أن كل محافظة يوجد بها لجنة ميدانية للرقية الشرعية ترفع بتوصياتها للجنة المركزية بالإمارة من خلال المحافظ.

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أحدث التعليقات

سلسبيل
ههههههه نفس الخبر ونفس الجريمه ونفس اليوم ينزل نفس الموضوع مع تغير القاتل مره فتاه ومره زوجها واضح انه في خلل باعداد الخبر ..فضحتونا بين العربان 🙈🙈🙈🙈🙈🙈
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ما عرفنا لكم😫
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😂😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
علومهم جرب مثل مستقبلهم الأجرب ......
ابو محمد 😎 ✍️
خير على خير .. ويش احسن منهاا ..

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