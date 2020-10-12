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31 إصابة بكورونا في صفوف بطل الدوري بالجزائر

Time منذ 30 دقيقة
Views 1423
31 إصابة بكورونا في صفوف بطل الدوري بالجزائر

وكالات (صدى):
أصيب 31 لاعبًا من أصل 40 لاعبًا من نادي شباب بلوزداد حامل لقب دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، فيما ألغت الإدارة معسكراً إعدادياً في مدينة مستغانم غرب الجزائر .

وقالت مصادر إن الفرنسي فرانك دوما، المدير الفني للفريق، ومدرب الحراس خالد ديكيماش، من بين المصابين، إلى جانب المكلف بشئون الإعلام وعدد كبير من اللاعبين.

وأشارت المصادر إلى وجود حالة من التهاون والاستخفاف بالإجراءات الاحترازية التي لم يمتثل لها الجميع كارتداء الأقنعة، واحترام مسافة التباعد بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

وعلى جانب أخر شارك اللاعب بوشار ، وهو أحد لاعبي النادي في مباراة كروية بأحد الأحياء في العاصمة الجزائرية رغم عدم تماثله للشفاء من الوباء.

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أحدث التعليقات

سلسبيل
ههههههه نفس الخبر ونفس الجريمه ونفس اليوم ينزل نفس الموضوع مع تغير القاتل مره فتاه ومره زوجها واضح انه في خلل باعداد الخبر ..فضحتونا بين العربان 🙈🙈🙈🙈🙈🙈
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ما عرفنا لكم😫
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😂😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
علومهم جرب مثل مستقبلهم الأجرب ......
ابو محمد 😎 ✍️
خير على خير .. ويش احسن منهاا ..

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