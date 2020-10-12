31 إصابة بكورونا في صفوف بطل الدوري بالجزائر

وكالات (صدى):
أصيب 31 لاعبًا من أصل 40 لاعبًا من نادي شباب بلوزداد حامل لقب دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، فيما ألغت الإدارة معسكراً إعدادياً في مدينة مستغانم غرب الجزائر .
وقالت مصادر إن الفرنسي فرانك دوما، المدير الفني للفريق، ومدرب الحراس خالد ديكيماش، من بين المصابين، إلى جانب المكلف بشئون الإعلام وعدد كبير من اللاعبين.
وأشارت المصادر إلى وجود حالة من التهاون والاستخفاف بالإجراءات الاحترازية التي لم يمتثل لها الجميع كارتداء الأقنعة، واحترام مسافة التباعد بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.
وعلى جانب أخر شارك اللاعب بوشار ، وهو أحد لاعبي النادي في مباراة كروية بأحد الأحياء في العاصمة الجزائرية رغم عدم تماثله للشفاء من الوباء.