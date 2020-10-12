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"عقارات الدولة" تعتزم تخفيض محفظة الإيجارات 

Time منذ 39 دقيقة
Views 1558
"عقارات الدولة" تعتزم تخفيض محفظة الإيجارات 

عادل الحربي (صدى):
أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أن الهيئة تطمح لتخفيض محفظة الإيجارات إلى 20% هذا العام، مشيرا إلى أنها تسعى للتعاون مع القطاع الخاص لبناء مقرات الحكومة بنظام الـBOT.

ولفت بافقيه، خلال لقاء تليفزيوني مع " سي إن بي سي " عربية، إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة لديها 20 ألف موقع مستأجر للدولة، مضيفا:" هناك تغيير في الأنظمة التي تمكن الدولة من طرح فرص للقطاع الخاص مماثلة ببناء مقرات بنظام الـBOT وبناء مقرات بالتعاون مع القطاع الخاص ".

وأبان بافقيه، أن الدولة تمتلك أراضي شاسعة في أماكن هامة بالمدن هذه الأراضي تخفض العبء على المستثمر من شراء أرض لبناء مقر حكومي، القطاع الخاص يستخدم هذه الأراضي في بناء المرافق.

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أحدث التعليقات

سلسبيل
ههههههه نفس الخبر ونفس الجريمه ونفس اليوم ينزل نفس الموضوع مع تغير القاتل مره فتاه ومره زوجها واضح انه في خلل باعداد الخبر ..فضحتونا بين العربان 🙈🙈🙈🙈🙈🙈
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ما عرفنا لكم😫
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😂😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
علومهم جرب مثل مستقبلهم الأجرب ......
ابو محمد 😎 ✍️
خير على خير .. ويش احسن منهاا ..

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