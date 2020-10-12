"عقارات الدولة" تعتزم تخفيض محفظة الإيجارات 

عادل الحربي (صدى):
أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أن الهيئة تطمح لتخفيض محفظة الإيجارات إلى 20% هذا العام، مشيرا إلى أنها تسعى للتعاون مع القطاع الخاص لبناء مقرات الحكومة بنظام الـBOT.
ولفت بافقيه، خلال لقاء تليفزيوني مع " سي إن بي سي " عربية، إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة لديها 20 ألف موقع مستأجر للدولة، مضيفا:" هناك تغيير في الأنظمة التي تمكن الدولة من طرح فرص للقطاع الخاص مماثلة ببناء مقرات بنظام الـBOT وبناء مقرات بالتعاون مع القطاع الخاص ".
وأبان بافقيه، أن الدولة تمتلك أراضي شاسعة في أماكن هامة بالمدن هذه الأراضي تخفض العبء على المستثمر من شراء أرض لبناء مقر حكومي، القطاع الخاص يستخدم هذه الأراضي في بناء المرافق.