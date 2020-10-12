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بالصور.. تقنية البنات بالمدينة تستقبل متدرباتها لأداء الاختبارات حضوريا

Time منذ ساعة
Views 1460
بالصور.. تقنية البنات بالمدينة تستقبل متدرباتها لأداء الاختبارات حضوريا

نايف السالم (صدى):
تُـقيم الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة بإشراف عميدة الكلية الاختبارات حضوريا للمقررات العملية وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية توفير المعقمات والكمامات، التأكد من درجة حرارة المتدربات قبل الدخول، تطبيق التباعد الاجتماعي، تحديد أوقات للتعقيم بين فترات الاختبار، التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضع ملصقات إرشادية لتجنب الزحام ولتنظيم اصطفاف المتدربات بمسافات متباعدة.

وتحرص الكلية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة المتدربات ومنسوبات الكلية وضمانًا لسير عملية الاختبارات بشكل مرن.

 

 

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أحدث التعليقات

سلسبيل
ههههههه نفس الخبر ونفس الجريمه ونفس اليوم ينزل نفس الموضوع مع تغير القاتل مره فتاه ومره زوجها واضح انه في خلل باعداد الخبر ..فضحتونا بين العربان 🙈🙈🙈🙈🙈🙈
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ما عرفنا لكم😫
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😂😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
علومهم جرب مثل مستقبلهم الأجرب ......
ابو محمد 😎 ✍️
خير على خير .. ويش احسن منهاا ..

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