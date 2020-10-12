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موعد زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي

Time منذ 52 دقيقة
Views 1589
موعد زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، موعد المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، حيث ستكون بداية من يوم الأحد القادم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جمعان العسيري، أن مواعيد الزيارة ودخول الروضة الشريفة تكون حسب المواعيد المحددة في تطبيق "اعتمرنا" فقط.

وأضاف : ويراعى فيها ما لا يتجاوز 75% من الطاقة التشغيلية للروضة الشريفة، وفق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الزائرين.

ويذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي تتابع الخطط المعدة لتنظيم الدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه.

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أحدث التعليقات

سلسبيل
ههههههه نفس الخبر ونفس الجريمه ونفس اليوم ينزل نفس الموضوع مع تغير القاتل مره فتاه ومره زوجها واضح انه في خلل باعداد الخبر ..فضحتونا بين العربان 🙈🙈🙈🙈🙈🙈
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ما عرفنا لكم😫
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😂😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
علومهم جرب مثل مستقبلهم الأجرب ......
ابو محمد 😎 ✍️
خير على خير .. ويش احسن منهاا ..

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