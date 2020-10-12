يستطيع الموظف العدول عن ضم خدماته الحكومية من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية بشرط

علي القحطاني (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يمكن للموظفين الراغبين في العدول عن ضم خدماتهم الحكومية السابقة، أن يقدموا معملاتهم من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية بشرط.
وتابعت المؤسسة أنه يشترط في حال رغب الموظف العدول عن ضم خدماته الحكومية السابقة، أن يقدم الطلب قبل انتهاء علاقته بالعمل الحالي.
وتتيح خدمة تقديم طلب العدول عن ضم حكومي وسبق الموافقه على ضمها، أن يكون سبق له التقدم بطلب ضم مدد حكومية لدى المؤسسة العامة للتقاعد التقدم لخدمة العدول عن ضم حكومي.
ويجب أن يكون للشخص، مقدم الطلب، معاملة واحدة على الأقل لدى المؤسسة لضم مدد حكومية سابقة تم قبولها قبل إنتهاء علاقتة بالعمل