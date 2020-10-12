إدانة عدد من مسؤولي "موبايلي" السابقين لتورطهم في إثبات بيانات مضللة

الرياض (صدى):
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن إدانة عدد من مسؤولي شركة اتحاد اتصالات "موبايلي".
وقالت الأمانة في بيان لها إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ثبت لديها تورط المسؤولين في إثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 2013 والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2014 أدت إلى تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة لتلك الفترات.
وأضافت هيئة السوق المالية أنه يحق للمتضررين من تلك المخالفات التقدم للجنة بطلب التعويض من خلال دعوى فردية أو دعوى جماعية وفق الإجراءات النظامية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن من خلال رابط تقديم الشكوى.