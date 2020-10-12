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أسباب تقف خلف الهجوم على مدرب النصر

Time منذ ساعة
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أسباب تقف خلف الهجوم على مدرب النصر

ماجد محمد (صدى):
يواجه المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي، انتقادات عديدة من قبل جماهير العالمي والنقاد الرياضيين خلال الفترة الأخيرة، وذلك يعود لعدة أسباب.

ويعد من بين تلك الأسباب، رغبة فيتوريا التفريط في اللاعب أيمن يحيى موهبة العالمي الشابة، حيث قال عنه الإعلامي أحمد القحطاني: " أيمن يحيى مهاجم واعد، ولاعب طرف مهاري قوي، وأحد الحلول المميزة في النصر.. يحتاج في هذه المرحلة العمرية للثقة في قدراته وتطويرها ومنحه فرصة المشاركة في المباريات " .

وتابع القحطاني: " إن صح خبر إعارته لأحد الأندية، فهو عبث فني واضح، وخلل في رؤية واقع ومستقبل العالمي "؛ فيما كان النصر قد ودع دوري أبطال آسيا من دور الأربعة بعد الخسارة أمام فريق بيرسبوليس الإيراني بركلات الجزاء الترجيحية.

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أحدث التعليقات

سلسبيل
ههههههه نفس الخبر ونفس الجريمه ونفس اليوم ينزل نفس الموضوع مع تغير القاتل مره فتاه ومره زوجها واضح انه في خلل باعداد الخبر ..فضحتونا بين العربان 🙈🙈🙈🙈🙈🙈
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ما عرفنا لكم😫
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😂😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
علومهم جرب مثل مستقبلهم الأجرب ......
ابو محمد 😎 ✍️
خير على خير .. ويش احسن منهاا ..

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