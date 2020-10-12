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القبض على شخصين روّجا لبيع أوراق معالجة كيميائيًا بالرياض

Time منذ ساعة
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القبض على شخصين روّجا لبيع أوراق معالجة كيميائيًا بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاثنين ، من القبض على شخصين تورطا بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف.

وفي التفاصيل، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (مواطنين / كلاهما في العقد السادس من العمر)، ثبت تورطهما بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف، واتخذا من وحدةٍ سكنية بحي قرطبة شرق مدينة الرياض وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وضبط بحوزتهما مليون وسبعمائة وسبعون ورقة قابلة للتزييف، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

سلسبيل
ههههههه نفس الخبر ونفس الجريمه ونفس اليوم ينزل نفس الموضوع مع تغير القاتل مره فتاه ومره زوجها واضح انه في خلل باعداد الخبر ..فضحتونا بين العربان 🙈🙈🙈🙈🙈🙈
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ما عرفنا لكم😫
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😂😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
علومهم جرب مثل مستقبلهم الأجرب ......
ابو محمد 😎 ✍️
خير على خير .. ويش احسن منهاا ..

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