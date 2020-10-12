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جدة البلد عام 1414 هـ تقريبا
منذ 16 دقيقة
296
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن شي سوووه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
ابو صابر
اذا نزعت الرحمة من الإنسان صار وحش ، الله يهدي الجميع لما يحب ويرضى .
ابو صابر
شكرا على هذا التوضيح الكثير لا يعلم عن ذلك .
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