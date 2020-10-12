الأعداد السابقة للصحيفة

«العميري» يتوقع توافد أكثر من 250 ألف معتمر في المرحلة الثانية من العودة التدريجية

Time منذ ساعة
Views 1481
Comment 4
«العميري» يتوقع توافد أكثر من 250 ألف معتمر في المرحلة الثانية من العودة التدريجية

الرياض (صدى):
توقع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني العميري، اليوم الاثنين، توافد أكثر من 250 ألف معتمر وأكثر من 600 ألف مصلي في المرحلة الثانية من العودة التدريجية، والتي تبدأ يوم الأحد 18 أكتوبر الأول الجاري.

وعلق "العميري" على ما يتعلق باستقدام معتمرين من خارج المملكة المقررة في 15 ربيع الأول القادم حسب الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة الحج والعمرة، لافتًا إلى أن الرؤية لم تتضح كاملة فيما يتعلق بهذا الأمر؛ فيما من المنتظر أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن أسماء الدول التي سيسمح باستقبال معتمرين منها.

وأضاف: " تم تحديد آلية عمل وسائل النقل والمواصلات بحيث لا تتجاوز نسبة الإشغال 40% من أعداد المقاعد بالحافلات، وكذلك تحديد آلية إسكان المعتمرين بحيث لا تتجاوز شخصين بالغرفة الواحدة، مع أخذ الاحتياطات والبرتوكولات الوقائية والصحية اللازمة " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن شي سوووه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
ابو صابر
اذا نزعت الرحمة من الإنسان صار وحش ، الله يهدي الجميع لما يحب ويرضى .
ابو صابر
شكرا على هذا التوضيح الكثير لا يعلم عن ذلك .

أخر الأخبار

انتبه على حلالك لا يضيع
انتبه على حلالك لا يضيع
Time منذ 9 دقائق Views 199
راحت عليهم في الاحتفال
راحت عليهم في الاحتفال
Time منذ 10 دقائق Views 187
سائق يستدرج فتاة لاختطافها واغتصابها
سائق يستدرج فتاة لاختطافها واغتصابها
Time منذ 11 دقيقة Views 199
جدة البلد عام 1414 هـ تقريبا
جدة البلد عام 1414 هـ تقريبا
Time منذ 15 دقيقة Views 282
فهد المفرج ينفي تقديم غوميز شكوى ضد الهلال
فهد المفرج ينفي تقديم غوميز شكوى ضد الهلال
Time منذ 17 دقيقة Views 1356
وظائف شاغرة بمجموعة التركي القابضة
وظائف شاغرة بمجموعة التركي القابضة
Time منذ 23 دقيقة Views 1369
تعليق استمرار بعض الرعاة في دوري المحترفين
تعليق استمرار بعض الرعاة في دوري المحترفين
Time منذ 27 دقيقة Views 1480
الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 25 وظيفة شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 25 وظيفة شاغرة
Time منذ 33 دقيقة Views 1403
افتتاح جسر "صاري" مع طريق الملك فهد بجدة
افتتاح جسر "صاري" مع طريق الملك فهد بجدة
Time منذ 41 دقيقة Views 1500
شاف النهاية قدامه
شاف النهاية قدامه
Time منذ 43 دقيقة Views 283