«العميري» يتوقع توافد أكثر من 250 ألف معتمر في المرحلة الثانية من العودة التدريجية

الرياض (صدى):
توقع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني العميري، اليوم الاثنين، توافد أكثر من 250 ألف معتمر وأكثر من 600 ألف مصلي في المرحلة الثانية من العودة التدريجية، والتي تبدأ يوم الأحد 18 أكتوبر الأول الجاري.
وعلق "العميري" على ما يتعلق باستقدام معتمرين من خارج المملكة المقررة في 15 ربيع الأول القادم حسب الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة الحج والعمرة، لافتًا إلى أن الرؤية لم تتضح كاملة فيما يتعلق بهذا الأمر؛ فيما من المنتظر أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن أسماء الدول التي سيسمح باستقبال معتمرين منها.
وأضاف: " تم تحديد آلية عمل وسائل النقل والمواصلات بحيث لا تتجاوز نسبة الإشغال 40% من أعداد المقاعد بالحافلات، وكذلك تحديد آلية إسكان المعتمرين بحيث لا تتجاوز شخصين بالغرفة الواحدة، مع أخذ الاحتياطات والبرتوكولات الوقائية والصحية اللازمة " .