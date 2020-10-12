عودة منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

ماجد محمد (صدى):
كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن استئناف منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فترة من التوقف بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت اللجنة المنظمة للبطولة، أن الاتحاد العربي قرر استئناف المنافسات مجدداً، وذلك بعد تحديد مواعيد باقي مباريات الدور نصف النهائي، وهي المرحلة التي توقفت عندها المسابقة.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد المواعيد الجديدة بعد التنسيق مع الأندية الأربعة المشاركة في الدور نصف النهائي، وهي أندية الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي والشباب والاتحاد.