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عودة منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

Time منذ 28 دقيقة
Views 1370
عودة منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

ماجد محمد (صدى):
كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن استئناف منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فترة من التوقف بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة المنظمة للبطولة، أن الاتحاد العربي قرر استئناف المنافسات مجدداً، وذلك بعد تحديد مواعيد باقي مباريات الدور نصف النهائي، وهي المرحلة التي توقفت عندها المسابقة.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد المواعيد الجديدة بعد التنسيق مع الأندية الأربعة المشاركة في الدور نصف النهائي، وهي أندية الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي والشباب والاتحاد.

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أحدث التعليقات

كان زمان
يستاهل العفو ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعندنا يسمونها جمل الشوك زياده على ما ذكرت من اسماء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعندنا يسمونها جمل الشوك زياده على ما ذكرت من اسماء
كان زمان
نسأل الله السلامه ... والله لايبلانا ولا يبلابنا ...
كان زمان
الوضع سي جداً ..

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