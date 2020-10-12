مفاجأة مثيرة حول رغبة ترامب لارتداء ملابس «سوبر مان» لحظة مغادرته المستشفى

واشنطن (صدى):
ذكرت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على وشك أن يظهر أمام العالم بشكل مثير للغاية، لحظة مغادرته مركز "وولتر ريد" الطبي العسكري، قبل أيام، بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأوضحت التقارير، أن ترامب كان يرغب في "عدم الظهور بمظهر الشخص الضعيف لدى خروجه من المستشفى"؛ حيث فكر في ارتداء قميص ثاني عليه صورة البطل الخارق "سوبر مان" .
وأشارت إلى أنه في لحظة خروجه من المستشفى سيمزق قميصه الأساسي ليكشف عن الآخر الجديد؛ حيث تحدّث عن الفكرة في مكالمات هاتفية متعددة؛ إلا أنه تراجع عن هذه الخطوة في نهاية المطاف.