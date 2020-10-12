استمرار أعمال رصد وتطبيق عقوبات الحد من التجمعات في جدة

جدة (صدى):
كشفت محافظة جدة، اليوم الاثنين، أنه انفاذا لأمر المقام السامي وبمتابعة من الأمير مشعل بن ماجد، تواصل الجهات المختصة بالمحافظة أعمالها برصد وتطبيق عقوبات الحد من التجمعات ومخالفة التدابير الاحترازية لمنع عودة انتشار فيروس كورونا المستجدّ.
ونشرت محافظة جدة، قائمة وجدول بتصنيف المخالفات، ومن بين العقوبات هي مخالفة التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من 50 شخصًا في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة؛ حيث يعاقب المسؤول بغرامة 10 آلاف ريال.
ويعاقب المسؤول عن التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها لأكثر من 50 شخصًا في حيز واحد أو محدد بـ15 ألف ريال.
وشملت القائمة معاقبة المسؤول عن أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم يتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة بـ50 ألف ريال.