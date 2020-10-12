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«الشورى» يطالب ببناء الصالات الرياضية وتشغيلها في مواقع الجمعيات الأهلية

Time منذ ساعة
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«الشورى» يطالب ببناء الصالات الرياضية وتشغيلها في مواقع الجمعيات الأهلية

الرياض (صدى):
أكد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، أنه على وزارة الرياضة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص الاستثمار في بناء الصالات الرياضية وتشغيلها في مواقع الجمعيات الأهلية ولجان التنمية ومراكز الأحياء ، حيثما توجد مساحات ملائمة.

‏‎وقال المجلس في - قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440/ 1441 هـ، أنه على وزارة الرياضة إعداد كافة المستهدفات السنوية الكمية والنوعية وتحديد ما تحقق منها كمؤشرات أداء في جميع مسارات العمل.

وطالب وزارة الرياضة بالعمل التكاملي مع الجهات العاملة في قطاع الثقافة والترفيه والسياحة والاستفادة من تبادل الخبرات لخدمة القطاع في ميدان التحول الرقمي، فضلًا عن التوسع في تحفيز وتشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية في المجال الرياضي.

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أحدث التعليقات

كان زمان
يستاهل العفو ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعندنا يسمونها جمل الشوك زياده على ما ذكرت من اسماء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعندنا يسمونها جمل الشوك زياده على ما ذكرت من اسماء
كان زمان
نسأل الله السلامه ... والله لايبلانا ولا يبلابنا ...
كان زمان
الوضع سي جداً ..

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