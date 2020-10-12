بالفيديو.. "الداخلية" تنشر مهمة أمنية لرجال الدفاع المدني لإخماد حريق ضخم بالرياض

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الداخلية اليوم الإثنين عن أحد المهمات الأمنية الخطيرة التي يقوم بها رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق .
وبدأت المهمة بورود بلاغ من أحد المواطنين يفيد بتصاعد دخان كثيف من أحد المستودعات بالرياض في إبريل الماضي .
وأظهر الفيديو إنطلاق فرق الدفاع المدني بشكل سريع إلى الموقع المحدد ، حيث تم تحديد حجمه لطلب إمداد للسيطرة وعملت فرق الإطفاء بكل طاقتها وتم التحقق من عدم وجود أشخاص ، وتحديد سبب الحريق وفق إجراءات علمية محددة .
وانتهت المهمة بالسيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره بلا إصابات أو وفيات – ولله الحمد - ، كما تمت إحالة مسؤول المستودع للجنة لتحرير المخالفات وإصدار عقوبة مالية لعدم تجهيزه المستودع بأدوات السلامة وفقاً للأنظمة .