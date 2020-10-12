آلية التعامل مع فقدان كلمة السر والمخالفات

الرياض (صدى):
كشفت منصة أبشر، اليوم الاثنين، عن آلية التعامل مع فقدان كلمة السر أو كلمة المرور للدخول على المنصة، ومدى إمكانية توقيع غرامة تأخير على انتهاء الإقامة لابن المواطنة.
وقالت المنصة، أن ظهور ملاحظة كلمة المرور خطأ أثناء الدخول على الحساب، يتطلب اختيار "نسيت كلمة المرور" من الصفحة الرئيسية للمنصة، ومن ثم إنشاء كلمة مرور جديدة، وكذلك تسجيل الدخول مجددًا للمنصة باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور الجديدة.
وأوضحت منصة أبشر، أن تجديد استمارة المركبة يتطلب سداد المخالفات المرورية في حال وجودها؛ فيما توثيق رقم جديد في حساب "أبشر" يحتاج إلى تحديث رقم الجوال الجديد، من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية القريبة، ولمعرفة مواقع تلك الأجهزة يُرجى اختيار مراكز التسجيل والتفعيل في أسفل الصفحة الرئيسية للمنصة.