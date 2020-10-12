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"الشورى" يوافق على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
منذ 11 دقيقة
1264
الرياض (صدى):
وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ . محمد أبو ساق.
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أحدث التعليقات
صباح
اريد بيع الهيكل العضمي كامل
GsT👻
قتل ملايين الأبرياء من شعبه إلا مجرم خبيث زيه زي هتلر
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويحسن عزاء من فقدهم ، ويشفي من اصيب .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // إذا نُزع الحياء من وجه المرأه ، تتكلم بكل جرأه ..
GsT👻
لا نستطيع الجزم أن هؤلاء إرهابيين والله أعلم لأن الإرهابي الخبيث لن يأكل أكل جميل بهذه الطريقة الجميلة والتي تعبر عن الأدب وفخامة المنظر . والله أعلم
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