«الشورى» يطالب باعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات الدولية

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، اليوم الاثنين، باعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دولياً ، وإلزام وكلاء السيارات بوضعه على السيارات الجديدة المباعة في المملكة ، والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة.
وأوضح المجلس في - قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للعام المالي 1440/ 1441 هـ، أنه على الهيئة إخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية قبل فترة التدقيق وبعدها.
وقال أنه على هيئة المواصفات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن، فضلًا عن التوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات التي تمثل مخاطر متوسطة وعالية.
وأكد المجلس على الهيئة، البدء في مطابقة الخدمات التي تقدمها المنشآت الخدمية للمواصفات القياسية، إلى جانب نشر مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج المعايرة القانونية (تقييس).