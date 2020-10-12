بالفيديو.. رئيس الأهلي يوضح حقيقة رحيل عمر السومة

ماجد محمد (صدى):
كشف رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، أمس الأحد، حقيقة رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم السوري عمر السومة، عن الفريق.
وأوضح " عبدالإله مؤمنة" خلال حلوله ضيفًا على برنامج "الدوري مع وليد" على "SBC": "أنا أعتبر السومة من الأشخاص الوطنيين داخل النادي الأهلي، لم يتحدث معي عن مبالغ مالية، ولكن كلامه كان عن الجانب الفني".
وأضاف: "أنا متأكد أنه سيستمر في الأهلي وعدم رحيله عن صفوف الفريق، خاصة أن الأمور تغيرت في الأهلي، وتم حسم العديد من الصفقات الهامة، في الصيف الحالي"؛ مؤكدًا أنه لاعب يحب الأهلي والنادي أيضًا يحبه، وإن شاء الله سيكون باقياً في الفريق وسيكمل مسيرته في النادي خلال الفترة المقبلة.