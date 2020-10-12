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بالفيديو.. رئيس الأهلي يوضح حقيقة رحيل عمر السومة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. رئيس الأهلي يوضح حقيقة رحيل عمر السومة

ماجد محمد (صدى):
كشف رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، أمس الأحد، حقيقة رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم السوري عمر السومة، عن الفريق.

وأوضح " عبدالإله مؤمنة" خلال حلوله ضيفًا على برنامج "الدوري مع وليد" على "SBC": "أنا أعتبر السومة من الأشخاص الوطنيين داخل النادي الأهلي، لم يتحدث معي عن مبالغ مالية، ولكن كلامه كان عن الجانب الفني".

وأضاف: "أنا متأكد أنه سيستمر في الأهلي وعدم رحيله عن صفوف الفريق، خاصة أن الأمور تغيرت في الأهلي، وتم حسم العديد من الصفقات الهامة، في الصيف الحالي"؛ مؤكدًا أنه لاعب يحب الأهلي والنادي أيضًا يحبه، وإن شاء الله سيكون باقياً في الفريق وسيكمل مسيرته في النادي خلال الفترة المقبلة.

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أحدث التعليقات

صباح
اريد بيع الهيكل العضمي كامل
GsT👻
قتل ملايين الأبرياء من شعبه إلا مجرم خبيث زيه زي هتلر
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويحسن عزاء من فقدهم ، ويشفي من اصيب .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // إذا نُزع الحياء من وجه المرأه ، تتكلم بكل جرأه ..
GsT👻
لا نستطيع الجزم أن هؤلاء إرهابيين والله أعلم لأن الإرهابي الخبيث لن يأكل أكل جميل بهذه الطريقة الجميلة والتي تعبر عن الأدب وفخامة المنظر . والله أعلم

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