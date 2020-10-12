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«الإتصالات السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعتين
Views 1891
«الإتصالات السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة الإتصالات السعودية باب التقديم على وظائف تقنية وإدارية شاغرة للعمل بمقر الشركة بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مشرف استراتيجية وهندسة التحليلات ، ويشترط : بكالوريوس في " نظم المعلومات الإدارية " ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات .

التقديم :

2- مشرف تنقيب البيانات ويُشترط : بكالوريوس في " إدارة الأعمال " ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات . التقديم من هـنـــــــــــــا .

3- مدير قسم عمليات الأنظمة معاملات الشركات ، ويُشترط : بكالوريوس في " هندسة الحاسب ،وعلوم الحاسب ، ونظم المعلومات " ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات . التقديم من هنــــــــــا.

4- مدير شؤون الإشراف على البيانات والجودة ، ويُشترط : بكالوريوس أو ماجيستير "علوم الحاسب ، تقنية المعلومات ،هندسة النظم " ، مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات . التقديم من هنــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

صباح
اريد بيع الهيكل العضمي كامل
GsT👻
قتل ملايين الأبرياء من شعبه إلا مجرم خبيث زيه زي هتلر
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويحسن عزاء من فقدهم ، ويشفي من اصيب .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // إذا نُزع الحياء من وجه المرأه ، تتكلم بكل جرأه ..
GsT👻
لا نستطيع الجزم أن هؤلاء إرهابيين والله أعلم لأن الإرهابي الخبيث لن يأكل أكل جميل بهذه الطريقة الجميلة والتي تعبر عن الأدب وفخامة المنظر . والله أعلم

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