«الإتصالات السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة الإتصالات السعودية باب التقديم على وظائف تقنية وإدارية شاغرة للعمل بمقر الشركة بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مشرف استراتيجية وهندسة التحليلات ، ويشترط : بكالوريوس في " نظم المعلومات الإدارية " ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات .
التقديم :
2- مشرف تنقيب البيانات ويُشترط : بكالوريوس في " إدارة الأعمال " ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات . التقديم من هـنـــــــــــــا .
3- مدير قسم عمليات الأنظمة معاملات الشركات ، ويُشترط : بكالوريوس في " هندسة الحاسب ،وعلوم الحاسب ، ونظم المعلومات " ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات . التقديم من هنــــــــــا.
4- مدير شؤون الإشراف على البيانات والجودة ، ويُشترط : بكالوريوس أو ماجيستير "علوم الحاسب ، تقنية المعلومات ،هندسة النظم " ، مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات . التقديم من هنــــــــــــــا .