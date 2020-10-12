فئات يمتنعون عن أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن خمس فئات ممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية إلا بعد استشارة الطبيب؛ حيث أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يُعطى لهم التطعيم إلا بعد استشارة الطبيب.
وأوضحت الوزارة أن تلك الفئات تتمثل في: من لديهم حساسية شديدة من البيض، ومن لديهم حساسية شديدة ضد تطعيم الإنفلونزا في وقت سابق، ومن ظهرت لديهم متلازمة «غيلان باري» في وقت سابق بعد أخذ التطعيم، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى الأشخاص الذين لديهم ارتفاع شديد أو متوسط في درجة الحرارة «ولكن يمكنهم أخذ التطعيم بعد أن تستقر لديهم درجة الحرارة»، فيما أخذ تطعيم الإنفلونزا قد يجعل الإصابة خفيفة في حالة التعرض للعدوى، ويقلل من دواعي التنويم في المستشفى بسبب مضاعفات الإنفلونزا.