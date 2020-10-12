61 مستشفى حكومي ترفض تطبيق معايير الجودة والسلامة

الرياض (صدى):
نفذ المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية " سباهي " 313 زيارة للمستشفيات الحكومية والخاصة من عام 2017 م ، وحتى أكتوبر الحالي .
وأسفرت الزيارات عن عدم اعتماد 74 مستشفى نتيجة رفضها الإلتزام بمعايير الجودة والسلامة وأغلب هذه المستشفيات حكومية بنسبة 82,4 % وعدد 61 مستشفى بينما كانت المستشفيات الخاصة الغير منفذه للمعايير 13 مستشفى بنسبة 17.6 % .
أما المستشفيات الحكومية التي تم اعتمادها 115 مستشفى أغلبها في مكة المكرمة وحصل مستشفيان على اعتماد مشروط وتعليق اعتماد مستشفى وتم سحب اعتماد مستشفى آخر ، فيما تم اعتماد 118 مستشفى خاص من إجمالي 133 زيارة للمستشفيات الخاصة .