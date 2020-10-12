الأعداد السابقة للصحيفة

61 مستشفى حكومي ترفض تطبيق معايير الجودة والسلامة

Time منذ 37 دقيقة
Views 1287
61 مستشفى حكومي ترفض تطبيق معايير الجودة والسلامة

الرياض (صدى):
نفذ المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية " سباهي " 313 زيارة للمستشفيات الحكومية والخاصة من عام 2017 م ، وحتى أكتوبر الحالي .

وأسفرت الزيارات عن عدم اعتماد 74 مستشفى نتيجة رفضها الإلتزام بمعايير الجودة والسلامة وأغلب هذه المستشفيات حكومية بنسبة 82,4 % وعدد 61 مستشفى بينما كانت المستشفيات الخاصة الغير منفذه للمعايير 13 مستشفى بنسبة 17.6 % .

أما المستشفيات الحكومية التي تم اعتمادها 115 مستشفى أغلبها في مكة المكرمة وحصل مستشفيان على اعتماد مشروط وتعليق اعتماد مستشفى وتم سحب اعتماد مستشفى آخر ، فيما تم اعتماد 118 مستشفى خاص من إجمالي 133 زيارة للمستشفيات الخاصة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جاب الذيب من ذيله .. عاشت قحته ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. . وادجنا وادجاجتناا ..
كككاكككا
عداد على كل بير
ابو عبدالعزيز
مع الأسف دولة لاتستحق المساعدة والوقوف بجانبها فهم يحاربوننا عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واعلامياً بالأموال التي نساعدهم بها ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، فنحن في السعودية والخليج دربناهم اعلامياً واقتصادياً، وهذه النتيجة مع الأسف الشديد.
خالد
هههههههههه ارسلوها العلمانيين ... بس كم عطوها مقابل هالحركه . اغلبهن مجنسات ويسمن انفسهن بأسماء قبايلنا ...مثل : ( مشاعل الجالود ) ..فلسطينيه مجنسه ...يسمونها ( مشاعل الجلعود ) يبون يخربون بناتنا بأي وسيله . لكن ربي لهم بالمرصاد هالمنافقين

أخر الأخبار

بالفيديو.. لص يسرق سيارة «لكزس» من أمام محل بجدة في لمح البصر
بالفيديو.. لص يسرق سيارة «لكزس» من أمام محل بجدة في لمح البصر
Time منذ 30 ثانية Views 1002
61 مستشفى حكومي ترفض تطبيق معايير الجودة والسلامة
61 مستشفى حكومي ترفض تطبيق معايير الجودة والسلامة
Time منذ 37 دقيقة Views 1287
العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
Time منذ 43 دقيقة Views 1403
ارتفاع أسعار الذهب وسط متابعة مباحثات حزمة التحفيز الاقتصادي في أمريكا
ارتفاع أسعار الذهب وسط متابعة مباحثات حزمة التحفيز الاقتصادي في أمريكا
Time منذ 47 دقيقة Views 1189
أصل ومعنى اسم سيارة «الوَنِيْت»
أصل ومعنى اسم سيارة «الوَنِيْت»
Time منذ 52 دقيقة Views 1135
10 % دعم إضافي للأنشطة المتأثرة بكورونا وعدد من المهن
10 % دعم إضافي للأنشطة المتأثرة بكورونا وعدد من المهن
Time منذ ساعة Views 1379
أساليب وأنظمة غذائية تقلل حدة أعراض القولون
أساليب وأنظمة غذائية تقلل حدة أعراض القولون
Time منذ ساعة Views 1220
بيل غيتس: طريقة واحدة للعودة إلى الحياة الطبيعية عالمياً
بيل غيتس: طريقة واحدة للعودة إلى الحياة الطبيعية عالمياً
Time منذ ساعة Views 1586
نادين الراسي تبرر ارتباطها بشخص أصغر منها: أنجلينا جولي مش أحسن مني
نادين الراسي تبرر ارتباطها بشخص أصغر منها: أنجلينا جولي مش أحسن مني
Time منذ ساعة Views 1318
بالفيديو.. أروى عمر تعلن عن موعد مفاجأة وصفتها بأنها «قنبلة الموسم»
بالفيديو.. أروى عمر تعلن عن موعد مفاجأة وصفتها بأنها «قنبلة الموسم»
Time منذ ساعة Views 414