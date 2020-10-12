ارتفاع أسعار الذهب وسط متابعة مباحثات حزمة التحفيز الاقتصادي في أمريكا

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين مع استقرار الدولار، ووسط متابعة مباحثات حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة، ومستجدات الحالة الصحية للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.
وأكد “ترامب” أمس الأحد أنه تعافى بالكامل من فيروس “كورونا”، وأنه أصبح لا يمثل خطراً للإصابة بالنسبة للآخرين.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.4% إلى 1933.20 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:45 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بينما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر هامشياً 0.1% مسجلاً 1928.53 للأوقية.
وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنحو 1.9% إلى 25.58 دولار للأوقية.
وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.3% عند 890.40 دولار للأوقية، بينما صعد سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.4% إلى 2472.80 دولار للأوقية.