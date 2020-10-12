الأعداد السابقة للصحيفة

ارتفاع أسعار الذهب وسط متابعة مباحثات حزمة التحفيز الاقتصادي في أمريكا

Time منذ 47 دقيقة
Views 1189
ارتفاع أسعار الذهب وسط متابعة مباحثات حزمة التحفيز الاقتصادي في أمريكا

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين مع استقرار الدولار، ووسط متابعة مباحثات حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة، ومستجدات الحالة الصحية للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وأكد “ترامب” أمس الأحد أنه تعافى بالكامل من فيروس “كورونا”، وأنه أصبح لا يمثل خطراً للإصابة بالنسبة للآخرين.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.4% إلى 1933.20 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:45 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بينما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر هامشياً 0.1% مسجلاً 1928.53 للأوقية.

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنحو 1.9% إلى 25.58 دولار للأوقية.

وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.3% عند 890.40 دولار للأوقية، بينما صعد سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.4% إلى 2472.80 دولار للأوقية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جاب الذيب من ذيله .. عاشت قحته ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. . وادجنا وادجاجتناا ..
كككاكككا
عداد على كل بير
ابو عبدالعزيز
مع الأسف دولة لاتستحق المساعدة والوقوف بجانبها فهم يحاربوننا عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واعلامياً بالأموال التي نساعدهم بها ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، فنحن في السعودية والخليج دربناهم اعلامياً واقتصادياً، وهذه النتيجة مع الأسف الشديد.
خالد
هههههههههه ارسلوها العلمانيين ... بس كم عطوها مقابل هالحركه . اغلبهن مجنسات ويسمن انفسهن بأسماء قبايلنا ...مثل : ( مشاعل الجالود ) ..فلسطينيه مجنسه ...يسمونها ( مشاعل الجلعود ) يبون يخربون بناتنا بأي وسيله . لكن ربي لهم بالمرصاد هالمنافقين

أخر الأخبار

بالفيديو.. لص يسرق سيارة «لكزس» من أمام محل بجدة في لمح البصر
بالفيديو.. لص يسرق سيارة «لكزس» من أمام محل بجدة في لمح البصر
Time منذ 24 ثانية Views 1002
61 مستشفى حكومي ترفض تطبيق معايير الجودة والسلامة
61 مستشفى حكومي ترفض تطبيق معايير الجودة والسلامة
Time منذ 37 دقيقة Views 1282
العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
Time منذ 43 دقيقة Views 1403
ارتفاع أسعار الذهب وسط متابعة مباحثات حزمة التحفيز الاقتصادي في أمريكا
ارتفاع أسعار الذهب وسط متابعة مباحثات حزمة التحفيز الاقتصادي في أمريكا
Time منذ 47 دقيقة Views 1189
أصل ومعنى اسم سيارة «الوَنِيْت»
أصل ومعنى اسم سيارة «الوَنِيْت»
Time منذ 52 دقيقة Views 1135
10 % دعم إضافي للأنشطة المتأثرة بكورونا وعدد من المهن
10 % دعم إضافي للأنشطة المتأثرة بكورونا وعدد من المهن
Time منذ ساعة Views 1379
أساليب وأنظمة غذائية تقلل حدة أعراض القولون
أساليب وأنظمة غذائية تقلل حدة أعراض القولون
Time منذ ساعة Views 1220
بيل غيتس: طريقة واحدة للعودة إلى الحياة الطبيعية عالمياً
بيل غيتس: طريقة واحدة للعودة إلى الحياة الطبيعية عالمياً
Time منذ ساعة Views 1586
نادين الراسي تبرر ارتباطها بشخص أصغر منها: أنجلينا جولي مش أحسن مني
نادين الراسي تبرر ارتباطها بشخص أصغر منها: أنجلينا جولي مش أحسن مني
Time منذ ساعة Views 1318
بالفيديو.. أروى عمر تعلن عن موعد مفاجأة وصفتها بأنها «قنبلة الموسم»
بالفيديو.. أروى عمر تعلن عن موعد مفاجأة وصفتها بأنها «قنبلة الموسم»
Time منذ ساعة Views 414