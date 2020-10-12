10 % دعم إضافي للأنشطة المتأثرة بكورونا وعدد من المهن

الرياض (صدى):
أقر صندوق الموارد البشرية " هدف " إجراءات جديدة للنهوض بالدعم في برنامج " دعم التوظيف " .
وتشمل هذه الإجراءات ، احتساب دعم إضافي بنسبة 10 % للأنشطة المتأثرة بكورونا، وخفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم إلى 3200 ريال بلاً من 4000 ريال ، وشمول الموظفين الذين تم توظيفهم من 1/ يوليو / 2019 م ، بجانب احتساب دعم إضافي 10 % لعدد من المهن ، وفقاً لـ"الوطن ".
وأكدت مصادر أن المهن التي سيتم زيادة دعمها 10 % بالمناطق والمدن الأقل فرص وظيفية بجانب توظيف المرأة وذوي الإعاقة والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .