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العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

Time منذ 42 دقيقة
Views 1403
العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

الرياض (صدى):
بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الثامنة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني والتي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (24,096,714.05) ريال بحساباتهم البنكية وذلك لعدد (72)  مزارعًا, وبهذا يكون ما تمّ إيداعه مبلغ (386,614,903.88) ريال لعدد (1,393) مزارع بكمية  (332,382) طن ، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الاقفال والتدقيق.

وقد بدأت المؤسسة العامة للحبوب باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19/8/1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنوياَ.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جاب الذيب من ذيله .. عاشت قحته ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. . وادجنا وادجاجتناا ..
كككاكككا
عداد على كل بير
ابو عبدالعزيز
مع الأسف دولة لاتستحق المساعدة والوقوف بجانبها فهم يحاربوننا عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واعلامياً بالأموال التي نساعدهم بها ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، فنحن في السعودية والخليج دربناهم اعلامياً واقتصادياً، وهذه النتيجة مع الأسف الشديد.
خالد
هههههههههه ارسلوها العلمانيين ... بس كم عطوها مقابل هالحركه . اغلبهن مجنسات ويسمن انفسهن بأسماء قبايلنا ...مثل : ( مشاعل الجالود ) ..فلسطينيه مجنسه ...يسمونها ( مشاعل الجلعود ) يبون يخربون بناتنا بأي وسيله . لكن ربي لهم بالمرصاد هالمنافقين

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