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تراجع أسعار النفط

Time منذ ساعة
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تراجع أسعار النفط

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات، اليوم الإثنين، بعدما هبطت حدة إعصار “دلتا” في خليج المكسيك، وكذلك انتهاء الإضراب الذي نظمه عمال قطاع النفط في النرويج.

وتوصلت شركات الطاقة في النرويج إلى اتفاق بشأن أجور الموظفين مع مسؤولي النقابات العمالية في نهاية الأسبوع الماضي، مما أنهى الإضراب الذي أدى إلى تراجع إنتاج الدولة الأوروبية من النفط والغاز بما يقرب 25%.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% عند 42.51 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:45 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 0.8% إلى 40.28 دولار للبرميل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جاب الذيب من ذيله .. عاشت قحته ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. . وادجنا وادجاجتناا ..
كككاكككا
عداد على كل بير
ابو عبدالعزيز
مع الأسف دولة لاتستحق المساعدة والوقوف بجانبها فهم يحاربوننا عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واعلامياً بالأموال التي نساعدهم بها ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، فنحن في السعودية والخليج دربناهم اعلامياً واقتصادياً، وهذه النتيجة مع الأسف الشديد.
خالد
هههههههههه ارسلوها العلمانيين ... بس كم عطوها مقابل هالحركه . اغلبهن مجنسات ويسمن انفسهن بأسماء قبايلنا ...مثل : ( مشاعل الجالود ) ..فلسطينيه مجنسه ...يسمونها ( مشاعل الجلعود ) يبون يخربون بناتنا بأي وسيله . لكن ربي لهم بالمرصاد هالمنافقين

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