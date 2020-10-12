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تنظيم القاعدة الإرهابي ينظم حفل شواء باذخ بعد استعادة عشرات الإرهابيين

Time منذ ساعتين
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تنظيم القاعدة الإرهابي ينظم حفل شواء باذخ بعد استعادة عشرات الإرهابيين

مليكة فؤاد (صدى):
احتفل تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب وثلاثة تنظيمات متطرفة تنشط في مالي والساحل الإفريقي بفدية تناهز 30 مليون يورو و بعودة أكثر من 200 مقاتل لمعاقل التنظيم.

وظهر عشرات المتطرفين المفرج عنهم خلال حفل شواء باذخ في منطقة صحراوية نائية، يتوسطهم المطلوب الأول للقوات الفرنسية ولقوة الساحل المشتركة لمكافحة الإرهاب، إياد أغ غالي، أمير جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

وأظهرت الصور الإسراف والبذخ في الطعام والشراب، وسعة العيش في منطقة يندر عادة فيها الغذاء والماء وتعرف ببيئتها الصحراوية القاسية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جاب الذيب من ذيله .. عاشت قحته ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. . وادجنا وادجاجتناا ..
كككاكككا
عداد على كل بير
ابو عبدالعزيز
مع الأسف دولة لاتستحق المساعدة والوقوف بجانبها فهم يحاربوننا عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واعلامياً بالأموال التي نساعدهم بها ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، فنحن في السعودية والخليج دربناهم اعلامياً واقتصادياً، وهذه النتيجة مع الأسف الشديد.
خالد
هههههههههه ارسلوها العلمانيين ... بس كم عطوها مقابل هالحركه . اغلبهن مجنسات ويسمن انفسهن بأسماء قبايلنا ...مثل : ( مشاعل الجالود ) ..فلسطينيه مجنسه ...يسمونها ( مشاعل الجلعود ) يبون يخربون بناتنا بأي وسيله . لكن ربي لهم بالمرصاد هالمنافقين

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