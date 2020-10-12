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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ملكي اهلاوي
حاتم خيمي معروف يوم كان لاعب كان فاشل وغير انه فاشل تضارب مع عبدالله خوقير وهم زملاء في فريق واحد ههههه والان يشهد للسنااافر هههههه
ابو عمار
اهلا و سهلا نورتي المزاد
ابو عمار
هههههههههههه قالت الحقيقه بكل و ضوح
منيره
حسبي الله ونعم الوكيل
منيره
حسبي الله ونعم الوكيل

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