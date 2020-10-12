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الشرطة تستدعي رئيس موريتانيا السابق من جديد

Time منذ ساعة
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الشرطة تستدعي رئيس موريتانيا السابق من جديد

نواكشوط (صدى):
استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا، مساء أمس الأحد، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، في إطار التحقيق في ملفات فساد قال تقرير برلماني إنها شابت فترة حكمه.

ويعتبر ولد عبد العزيز أن التحقيق معه غير قانوني، ومخالف للدستور الذي يمنحه الحصانة من المساءلة عن فترة حكمه.

وستوجه النيابة العامة إلى ولد عبدالعزيز، وعدد من وزرائه مع نهاية التحقيق الجارى حاليا تهما تتعلق بالفساد وغسيل الأموال، وهو ما ينتهي بإحالتهم للسجن أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية.

وتعد هذه أول مرة يتم فيها استجواب رئيس سابق في موريتانيا.

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أحدث التعليقات

وليد 6226
ليت الدولة اتحاسبها و اتحاسب الشريان و القناة هذا تشويه لصورة المرأة السعودية
عين الصقر
بالله فكونا منه لاعب عادي جدا ويجيد التمثيل بأحترافيه
دآنـــــــہہ
من جدها ذي 🙄😷!!
دآنـــــــہہ
من جدها ذي 🙄😷!!
abdul
بس مش وقته. يقدر يطمّن عليهم من بعد، وإلّا بتجي مطالبات بتحويل الدراسة في المدارس

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