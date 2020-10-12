مفاوضات ضم تيكسيرا للهلال قائمة والتأجيل وارد

طلال الغامدي (صدى):
أكدت مصادر أن مفاوضات إدارة نادي الهلال مع اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب جيانجسو سونينج الصيني لازالت قائمة.
وأوضحت أن أمر تأجيل قدوم تيكسيرا إلى فترة الانتقالات الشتوية عند انتهاء عقده يبرز كخيار مطروح.
يذكر أن الهلال قدم أكثر من عرض للتعاقد مع تيكسيرا، الذي ينتهي عقده مع جيانغسو، في ديسمبر 2020، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.
ولعب تيكسيرا مع الفريق الصيني، كمهاجم صريح وصانع ألعاب، 148 مباراة رسمية، سجل خلالها 70 هدفًا وصنع 42 آخرين.
وسجل تيكسيرا طوال مسيرته الاحترافية، 169 هدفًا وصنع 71 آخرين، خلال 423 لقاءً رسميًا.