" العنف الأسري " يتفاعل مع صورة أب يُدرس لابنه وبجواره عصا غليظة

الرياض (صدى):
تفاعل مركز " العنف الأسري " التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع صورة متداولة لأب يدرس لابنه وبجواره عصا خشبية غليظة.
وظهر في الصورة شقيق الطالب الصغير ينظر نحو الأب نظرة خوف ورعب.
وأبدى مركز العنف الأسري، اهتمامًا بالواقعة، من خلال التفاعل مع الصورة المتداولة، موضحًا أنه سيتم التحقق من صحتها.
وكانت السلطات قد أقرت قانونا جديدا يمنع كافة أشكال العنف الجنسي والبدني سواء داخل المنزل أو في مكان العمل، وتتضمن العقوبات عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى نحو 50 ألف ريال، كما يضمن حماية لضحايا العنف الأسري.
الجدير بالذكر أن تقريرًا إحصائيًا صادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2019 ، كشف أن قضايا العنف ضد الأطفال قد بلغت 311 قضية في مختلف مناطق المملكة تصدرتها مناطق الرياض ومكة المكرمة، بينما أكثر شخص تم التظلم منه هو الأب، وأكثر الإساءات هي جسدية.