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" الموارد البشرية " تنفذ أكثر من 100 ألف زيارة رقابية خلال شهر سبتمبر 

Time منذ 3 ساعات
Views 1695
" الموارد البشرية " تنفذ أكثر من 100 ألف زيارة رقابية خلال شهر سبتمبر 

الرياض (صدى):
نفذت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر سبتمبر أكثر من 100 ألف زيارة تفتيشية.

ويأتي ذلك للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بأحكام نظام العمل وتشريعاته والقرارات الصادرة عن الوزارة لتحسين وتطوير بيئة العمل.

واستهدفت الجولات التفتيشية كافة الأنشطة والمهن في جميع مناطق المملكة حيث بلغت نسبة الانضباط العام لسوق العمل 95%، فيما رصدت مخالفات بنسبة 5% من إجمالي الزيارات التفتيشية المنفذة.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات المرصودة عبر تطبيق " معًا للرصد " المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد " 19911 ".

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أحدث التعليقات

أخبار
راحو الرجاجيل يوم السبت الساعة 1:20 ص وهم رايحين
2020 م
عيب ليش تسوي هذي الحركة ياشريط الغالي
عيد بصحة
ترا إن 2019 مروعة الأماكن وهي جالسة في مكاننا الأول اللي إنا جالسين فيه
2019
يولله روعيت الأماكن وهي جالسة في مكاننا
#نعود_بحذر
الللللللللللللللللل

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