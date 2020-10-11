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حالات يجب فيها تقديم بلاغ للزكاة والدخل

Time منذ ساعتين
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حالات يجب فيها تقديم بلاغ للزكاة والدخل

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عدد من الحالات التي يجب فيها على المستهلك تقديم بلاغ لديها.

وقالت الهيئة إنه من اختصاصها تلقي بلاغات في المخالفات التالية : فرض ضريبة من قبل منشأة غير مسجلة، أو فاتورة غير مطابقة للمواصفات الضريبية، أو عدم الالتزام بالفاتورة الضريبية، بالإضافة إلى الاحتيال والتهرب الضريبي.

وأشارت الهيئة إلى أن من اختصاصها أيضًا تحصيل ضريبة أعلى أو أقل من المستحق أو عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل مسجل، وعدم عرض الشهادة الضريبية أو عدم الالتزام بشروط الفاتورة.

وأكدت أن طريقة التبليغ تتم عن طريق الموقع الإلكتروني لها أو عن طريق تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

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أحدث التعليقات

أخبار
راحو الرجاجيل يوم السبت الساعة 1:20 ص وهم رايحين
2020 م
عيب ليش تسوي هذي الحركة ياشريط الغالي
عيد بصحة
ترا إن 2019 مروعة الأماكن وهي جالسة في مكاننا الأول اللي إنا جالسين فيه
2019
يولله روعيت الأماكن وهي جالسة في مكاننا
#نعود_بحذر
الللللللللللللللللل

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