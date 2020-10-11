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مستشار قانوني: «أتعابنا لا تٌقارن بأوروبا.. الساعة بألفين دولار والعدادة بتحسب» (فيديو)

Time منذ ساعتين
Views 1798
مستشار قانوني: «أتعابنا لا تٌقارن بأوروبا.. الساعة بألفين دولار والعدادة بتحسب» (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
قال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد إن أتعاب المحاماه في المملكة غير مبالغ فيها كما يظن البعض، بل هناك عوامل يتوقف عليها مبلغ الاتعاب.

وأوضح "أبو راشد" في تصريحات تلفزيونية في برنامج "ياهلا"، إن أسعار المحامين في السعودية لا تقارن بأسعار المحامين في الدول الأوروبية التي تكون فيها أتعاب الساعة بالألف والألفين دولار "والعدادة بتحسب".

ولفت إلى أن الاتعاب تتوقف على طبيعة المحامي وعدد السنوات الخبرة التي يمتلكها إضافة إلى المكتب الذي يعمل به، فإذا كان يضم مجموعة كبيرة تزيد أتعابه والعكس صحيح.

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أحدث التعليقات

أخبار
راحو الرجاجيل يوم السبت الساعة 1:20 ص وهم رايحين
2020 م
عيب ليش تسوي هذي الحركة ياشريط الغالي
عيد بصحة
ترا إن 2019 مروعة الأماكن وهي جالسة في مكاننا الأول اللي إنا جالسين فيه
2019
يولله روعيت الأماكن وهي جالسة في مكاننا
#نعود_بحذر
الللللللللللللللللل

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