مستشار قانوني: «أتعابنا لا تٌقارن بأوروبا.. الساعة بألفين دولار والعدادة بتحسب» (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
قال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد إن أتعاب المحاماه في المملكة غير مبالغ فيها كما يظن البعض، بل هناك عوامل يتوقف عليها مبلغ الاتعاب.
وأوضح "أبو راشد" في تصريحات تلفزيونية في برنامج "ياهلا"، إن أسعار المحامين في السعودية لا تقارن بأسعار المحامين في الدول الأوروبية التي تكون فيها أتعاب الساعة بالألف والألفين دولار "والعدادة بتحسب".
ولفت إلى أن الاتعاب تتوقف على طبيعة المحامي وعدد السنوات الخبرة التي يمتلكها إضافة إلى المكتب الذي يعمل به، فإذا كان يضم مجموعة كبيرة تزيد أتعابه والعكس صحيح.